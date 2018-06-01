Многодетная семья из Юргинского района въедет в новый дом в августе

Фото пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» Фото пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Родители пятерых дочек, супруги Пушкаревы из Юргинского района с нетерпением ждут окончания строительства большого двухэтажного дома. Жилье строится в рамках проекта партии "Единая Россия" "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Сдача запланирована на конец августа, сообщает ТРО "Единая Россия".

Ход строительства оценили секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов и депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец. На участке их встретила семья, которая поделилась впечатлениями о строящемся доме, и поблагодарила гостей за исполнение их мечты и привезенные подарки.

Старшей дочери Пушкаревых Ангелине — 15 лет, Каролина на год младше. Полине — 9 лет, младшим – четыре и два года. Для семерых места в доме площадью 39 квадратных метров в Лесновском сельском поселении, совсем не хватает. Семья остро нуждалась в улучшении жилищных условий. С появлением нового дома в селе Юргинское у каждого будет своя комната, а вместе они будут собираться в просторной гостиной и на кухне.

Фото пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» Фото пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Мама Александра говорит, что до последнего не верила в свое счастье, ведь претендентов было много: "Я не верила, что выберут нашу семью, до тех пор пока мы не побывали на участке, и сами все не увидели. Сегодня нам первым делом показали кухню, она большая, я только от одного этого в восторге. Мы любим готовить все вместе, так и веселее, и быстрее. Но в старом доме, где мы сейчас живем, площадь не позволяет собираться вместе".

К сдаче объекта семье будет оказано содействие в подключении электро- и газоснабжения. "Проблем с этим не будет. Водопровод уже заведен, есть и канализация", - заверил глава администрации Юргинского района, секретарь местного отделения партии Виктор Васильев.

Строительство таких домов в регионе ведется без привлечения бюджетных средств на личные деньги единороссов и тех, кто присоединился к проекту. Большую часть средств на дом для Пушкаревых выделил член фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Богдан Богославец.

Фото пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» Фото пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

"Это хороший проект, который поддерживает "Единая Россия" и врио губернатора Александр Моор. Самое главное, что ребятам создаются комфортные условия, а что может быть лучше, чем радостный детский взгляд? Для нас важно, чтобы по квадратуре у каждого была своя комната, чтобы семье было комфортно и уютно", - подчеркнул Богдан Богославец.

Андрей Артюхов напомнил, что проект реализуется Тюменской области с 2015 года, и за это время новоселье отпраздновали уже девять семей. "В этом году на разных стадиях строительства находятся дома в Абатском, Ялуторовском, Сладковском, Юргинском районах и в Заводоуковском городском округе. Завершить строительство этих домов мы планируем летом-осенью этого года. В ближайшее время начнем строительство дома в Аромашевском районе, который постараемся закончить также в этом году", — добавил Андрей Артюхов.

Ожидается, что за три года существования проекта в общей сложности будет построено 15 домов для молодых сельских семей с пятью и более детьми.