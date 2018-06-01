Капитан Помогайкин рассказал юным ишимцам о безопасном селфи

фото пресс-службы МО МВД России "Ишимский" фото пресс-службы МО МВД России "Ишимский"

Капитан Помогайкин и сотрудники пресс-службы УМВД России по Тюменской области побывали в лагере с дневным пребыванием "Солнечный" в ишимской школе № 1.

Главной темой встречи стало модное и популярное увлечение детей и подростков - селфи. Взрослые и дети обсудили не только опасные места для фото, но и возможные последствия экстремальных фотографий. В конце разговора пришли к выводу, что безопасные "себяшки" возможны только рядом с родителями.

Школьники Ишима с удовольствием отдыхают в пришкольных лагерях города. Программы летнего отдыха насыщенные и интересные, включают в себя культурные, спортивные и познавательные мероприятия.

Так в ишимской школе № 12 участники смены под названием "Герои нашего времени" провели "Фестиваль необычных костюмов из бросового материала". Юные кутюрье использовали в своих модных образах бумагу, кусочки ткани и мусорные пакеты. Для младших школьников волонтеры организовали флешмоб "Здоровье в движении" и доказали, что делать зарядку, это очень весело и современно.

"Зарядка – это как дискотека, только утром! Я всегда делаю зарядку, только в выходные нет. После этого и день начинается по-другому. А всем дружно делать зарядку еще интереснее", - делится десятилетний Сергей Русаков.

За летние каникулы в Ишиме более 3 тыс. 230 детей отдохнут в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений Ишима. Еще 150 учащихся посетят дневные лагеря в учреждениях дополнительного образования.

Более 3 тыс. 500 ребят будут заняты на 17 дворовых, досуговых и спортивных площадках.

Инна Кондрашкина