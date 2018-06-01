В центре Тюмени откроется новый детский сад

фото департамента образования Тюмени фото департамента образования Тюмени

В третьем корпусе детского сада № 183 по улице Мурманской, 19 начался капитальный ремонт. Планируется, что к сентябрю 2019 года новый детский сад примет около 420 воспитанников, сообщает департамент образования Тюмени.

В типовом здании дошкольного учреждения, где располагался родильный дом, производятся внутренние и наружные ремонтные работы.

"На сегодняшний день проведено инструментальное обследование здания, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на усиление конструкции здания. В работе используются современные строительные материалы, также будет закуплено современное оборудование и инвентарь", – отметил начальник отдела материально-технического развития образовательных учреждений департамента образования администрации города Анатолий Иванов.

На территории сада появятся современные игровые площадки, будет установлено новое ограждение. Аварийные деревья спилят, а вместо них посадят новые.

В Тюмени ведется активная работа по ремонту зданий детских садов, ранее используемых не по назначению. К 2019 году в систему дошкольного образования будут возвращены еще два здания – по улицам Мельничной, 80 и Моторостроителей, 6, корпус 2.

Они смогут принять около 1 тыс. 300 детей.