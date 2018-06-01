ВТБ расширяет сотрудничество с Тобольским ПАТП

фото банка ВТБ фото банка ВТБ

ВТБ в Тюменской области установил ОАО "Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие" (ОАО "Тобольское ПАТП") кредитно-документарный лимит в размере 350 млн рублей сроком на 1 год.

В рамках лимита компании будут предоставлены банковские гарантии на сумму до 250 млн рублей. Это обеспечит исполнение обязательств по государственным контрактам муниципальных перевозок пассажиров Тобольска, а также Тобольского и Уватского районов.

"Мы высоко ценим сотрудничество с крупнейшим в регионе автотранспортным предприятием. Надеемся, что финансовая поддержка банка будет способствовать повышению качества пассажирских перевозок в области и обеспечению ее безопасности", - отметила руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Наталья Белокопытова.

Добавим, ОАО "Тобольское ПАТП" - одно из крупнейших автотранспортных предприятий Тюменской области, обслуживает всю маршрутную сеть города Тобольска, пригородные, междугородние и межобластные маршруты, а также международные маршруты до республики Казахстан.

Ежегодно Тобольское ПАТП на 200 автобусах перевозит свыше 18 млн пассажиров.