В технопарке обсудят, как наладить связи между тюменскими производителями и подрядчиками
Совещание на тему "Продолжение работы по применению промышленной продукции, работ и услуг тюменских предприятий при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тюменской области" пройдет 28 июня в зале "Сибирь" Тюменского технопарка (ул. Республики, 142).
Участниками совещания станут заказчики, производители, подрядные и проектные организации. Организаторы намерены наладить взаимодействие между производителями продукции и подрядными/проектными организациями, повысить качество и конкурентоспособность тюменской продукции.
По всем вопросам желающих принять участие проконсультирует главный специалист сектора импортозамещения отдела государственной поддержки промышленности Татьяна Исаева, телефон 55-66-30, e-mail: IsaevaTA@72to.ru.