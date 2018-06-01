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В технопарке обсудят, как наладить связи между тюменскими производителями и подрядчиками

Общество, 18:32 20 июня 2018

Фото: https://www.tyuiu.ru/

Совещание на тему "Продолжение работы по применению промышленной продукции, работ и услуг тюменских предприятий при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тюменской области" пройдет 28 июня в зале "Сибирь" Тюменского технопарка (ул. Республики, 142).

Участниками совещания станут заказчики, производители, подрядные и проектные организации. Организаторы намерены наладить взаимодействие между производителями продукции и подрядными/проектными организациями, повысить качество и конкурентоспособность тюменской продукции.

По всем вопросам желающих принять участие проконсультирует главный специалист сектора импортозамещения отдела государственной поддержки промышленности Татьяна Исаева, телефон 55-66-30, e-mail: IsaevaTA@72to.ru.

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# импортозамещение , капитальный ремонт , совещание , тюменский технопарк

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