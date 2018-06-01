Для юных тюменцев провели мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова

Фото областного детского оздоровительно-образовательного лагеря "Остров детства" Фото областного детского оздоровительно-образовательного лагеря "Остров детства"

Выставку современного вооружения российской армии и оружия времен Великой Отечественной войны привезли в областной детский оздоровительно-образовательный лагерь "Остров детства" сотрудники центра ""Аванпост".

Педагог дополнительного образования Сергей Кучевасов провел для ребят мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова. Ребята с интересом слушали рассказы гостя и с удовольствием примеряли на себя образ солдата, позировали в касках и с оружием в руках на фотокамеры, сообщают в пресс-службе лагеря.

Дарья Казакова