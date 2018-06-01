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Для юных тюменцев провели мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова

Общество, 09:01 24 июня 2018

Фото областного детского оздоровительно-образовательного лагеря "Остров детства"

Выставку современного вооружения российской армии и оружия времен Великой Отечественной войны привезли в областной детский оздоровительно-образовательный лагерь "Остров детства" сотрудники центра ""Аванпост".

Педагог дополнительного образования Сергей Кучевасов провел для ребят мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова. Ребята с интересом слушали рассказы гостя и с удовольствием примеряли на себя образ солдата, позировали в касках и с оружием в руках на фотокамеры, сообщают в пресс-службе лагеря.

Фото областного детского оздоровительно-образовательного лагеря "Остров детства" Фото областного детского оздоровительно-образовательного лагеря "Остров детства" Фото областного детского оздоровительно-образовательного лагеря "Остров детства" Фото областного детского оздоровительно-образовательного лагеря "Остров детства" ﻿

Дарья Казакова

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# летний детский отдых , мастер-класс , патриотическое воспитание

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