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В Тюмени пройдет экстремальная гонка с собаками

Общество, 10:41 22 июня 2018

Фото организаторов.

Первая гонка на выживание с собаками "Extreme team race – 2018" пройдет на территории Тюменского ипподрома 11 августа.

В рамках соревнований команде, состоящей из человека и собаки, предстоит преодолеть полосу сложнейших препятствий и выполнить различные задания. Участников ждет бег по трассе, лабиринты, канава, наполненная водой, прохождение заданного маршрута с утяжелителями и многое другое. Победитель необычных забегов получит 30 тыс. рублей, сообщают организаторы.

О своем желании поучаствовать заявили уже более 20 человек. Это не только тюменцы но и представители Сургута, Когалыма и Ханты-Мансийска. Бороться за победу будут владельцы таких собак, как родезийский риджбек, бельгийские, немецкие, восточно-европейские овчарки, сибирский хаски, акита-ину и других.

Участие в мероприятии может принять человек с любой собакой: ограничения по породам нет. Главное — желание испытать себя на прочность, стойкость и выносливость. Для участия необходимо иметь шлейку для собаки, а также потяг и пояс для владельца. Требуется ветеринарный допуск для собаки с ежегодными отметками о прививках, дегельминтизации, а также обработка от блох и клещей.

Заявки по установленной форме принимаются на адрес почты 944233@mail.ru. Телефон для справок: 944-233, 89323220550.

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# собаки

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