В кванториуме открывается вторая смена для юных инженеров

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Детский технопарк "Кванториум" открывает вторую летнюю смену для тюменских школьников в рамках проекта "Инженерные каникулы". Смена для ребят от 10 до 18 лет стартует с 25 июня и продлится до 13 июля, сообщает Дворец "Пионер".

Для старших школьников, увлеченных техникой, будут проходить ежедневные занятия в "Проектных школах". В образовательной программе модуля смены ребят ждет знакомство с современными трендами и проблемами развития научно-инженерных областей, а также демонстрация возможностей работы на современном оборудовании.

Кроме того, во время работы смен планируются выездные экскурсионные программы, деловые, интеллектуальные и творческие игры и много познавательных и интересных мероприятий. Также ребята получат навыки проектной деятельности, научатся работать в команде и проявлять свои лидерские качества.

Подростки будут находиться в лагере с 9 до 18 часов, их обеспечат трехразовым питанием (завтрак, обед, полдник), стоимость одной смены 15 тыс. рублей. Уточнить подробности можно по телефонам +7-919-944-64-59 (Анастасия), +7 (905) 857-15-14, 290-331.