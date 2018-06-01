Тюменцы хором исполнили песню "Алёша" в память о советском освободителе

День памяти и скорби. Фото ИА "Тюменская линия" День памяти и скорби. Фото ИА "Тюменская линия"

"Алёша" заслужил, чтобы его имя сохранилось в истории! - Песня-посвящение солдату Советской армии Алексею Скурлатову прозвучала на тюменском Цветном бульваре в День памяти и скорби, 22 июня.

Посвятить акцию "История одной песни" знаменитому прообразу народного освободителя Алексею Скурлатову предложил его тюменский сослуживец Юрий Луковский, пояснил заместитель председателя Тюменского областного Совета ветеранов Тарас Ямелинець.

"Алексей Скурлатов – советский солдат с Алтая, был другом нашего тюменского ветерана Великой Отечественной войны Юрия Марковича Луковского. Он был на построении акции, но здоровье не позволило задержаться – Юрий Маркович уехал домой. По его предложению мы решили сделать флешмоб на основе этой песни о его соратнике. Юрий Маркович рассказывал нам, что Алексей Иванович был ему прекрасным другом, товарищем, с которым они вместе призывались и бок о бок воевали", - рассказал Тарас Ямелинець.

День памяти и скорби. Фото ИА "Тюменская линия" День памяти и скорби. Фото ИА "Тюменская линия"

"Алексей Скурлатов заслужил быть в истории, чтобы ему посвятили песню, памятник и сегодня – нашу акцию. Наша молодежь должна помнить всех погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Они завоевали свободу ценой собственных жизней", - напомнил Тарас Ямелинець.

"Алёша" стал олицетворением народного освободителя и защитника - инициатива установки памятника вышла из народа в 1948 году. Песню "Алёша" в 1966 году написали поэт Константин Ваншенкин и композитор Эдуард Колмановский. До 1989 года эта песня являлась официальным гимном города Пловдив. "Слава Советской армии – победительнице!" - написано на центральной стене шестиметрового постамента.

Москвич Вова Комиссаров пришел на акцию с двоюродным братом, учеником школы № 89, Вовой Леонтьевым. Столичному жителю дома на таких акциях бывать не случалось, а вот в гостях у тюменцев он с удовольствием присоединился к мероприятию. Мальчишки с удовольствием подпевали песню Победы о герое Великой Отечественной войны. "Мы не репетировали, слов не знали, но теперь-то мы знаем слова!", - сказали юные певцы.

Участникам акции организаторы раздали слова песни. Также текст транслировали на экранах, установленных на сцене. "Белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни шумят, стоит над горою Алеша - в Болгарии русский солдат...", - школьники и учителя, дети и их родители хором исполнили знаменитую песню Победы, а со сцены солировали певцы тюменской капеллы.

Память народных героев почтили минутой молчания, а завершении акции в небо над головой выпустили белоснежные воздушные шары и символы Великой Победы – белых голубей.

Лина Орлова