В Тюмени открыли для транспорта дорогу по улице Чаплина

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В Тюмени открылась для транспорта дорога по ул. Чаплина. Реконструкция теплосетей на этом участке завершена, сообщили в Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

По словам исполнительного директора АО "УСТЭК" Марата Царгасова, это был один из самых объемных участков. "На трубопроводе протяженностью 466 метров увеличили диаметр, что позволяет перераспределить тепловую нагрузку", - пояснил он.

Диаметр трубопровода энергетики увеличили с 400 до 700 мм. При реконструкции использованы трубы в пенополиуреатоновой изоляции с системой дистанционного контроля. Срок их службы составляет до 30 лет, а потери тепла сокращаются до 3 %.

Всего до 2020 года в Тюмени планируется реконструировать и построить 36 объектов. Сейчас работы идут на тепломагистралях по улицам Энергетиков и Малозагородной.