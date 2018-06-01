Квинтэссенция объединила талантливых школьников из разных регионов страны

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Очередная летняя смена Учебно-научной школы Тюменского госуниверситета – "Квинтэссенция" – для знатоков континентов, морей и океанов, географических открытий, любознательных химиков, биологов, экологов и географов стартовала 21 июня, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В оздоровительно-образовательном центре "Ребячья республика" собрались талантливые школьники 7–11-х классов из 9 регионов России – ХМАО, ЯНАО, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Омской областей, Удмуртской Республики и Республики Татарстан. В ближайшие 10 дней ребят ожидают ежедневные занятия под руководством ведущих преподавателей школ, вузов, научных центров; исследовательская деятельность; тематические мастер-классы, а также занятия в специализированных лабораториях.

Участники Школы посетят научно-популярные лекции и встретятся с выдающимися деятелями науки. По итогам насыщенных учебных дней участники сессии выполнят олимпиадные задачи, а лучшие из лучших получат дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильное направление.

Программа школы составлена с учетом опыта Образовательного центра "Сириус", Сочи, представителем которого в Тюменской области является Тюменский госуниверситет. Основная задача школы – это раннее вовлечение в научную, исследовательскую, предметно-прикладную деятельность, подготовка к успешному участию в профильных предметных олимпиадах, научных форумах, формирование основ системного творческого мышления и критического анализа.