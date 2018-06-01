Абитуриентам ТюмГУ помогут подготовиться к вступительным экзаменам

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Трехдневные курсы подготовки к вступительным испытаниям проведет подготовительное отделение ТюмГУ для абитуриентов направлений "Журналистика" и "Таможенное дело" с 6 по 9 июля, сообщает вуз.

Отмечается, что при поступлении на некоторые направления подготовки помимо баллов ЕГЭ учитываются баллы за дополнительные вступительные испытания - творческие и профессиональные. Такие испытания предусмотрены на специальности "Таможенное дело" и направлениях "Журналистика", "Изобразительное искусство" и "Физическая культура".

Например, абитуриенты, решившие поступать на "Таможенное дело", на экзамене должны будут показать владение информацией о текущей экономической ситуации в России и за рубежом, об основных направлениях международного сотрудничества России во внешнеэкономической и таможенной сфере, знать систему таможенных органов.

На "Журналистику" творческий конкурс профильный, по его результатам будет составлен рейтинг поступающих. Абитуриенты пишут сочинение на одну из тем в жанрах печатной журналистики: заметка, интервью, репортаж, статья, корреспонденция, рецензия, очерк, фельетон, зарисовка, эссе, проходят устное собеседование, представляют портфолио. Конкурс помогает преподавателям вуза понять степень мотивации каждого абитуриента, оценить его творческий потенциал.

На обучение примут 50 человек. Будущие таможенники смогут получить образование в ТюмГУ только по договору с полным возмещением затрат. На "Журналистику" выделено 10 бюджетных мест.