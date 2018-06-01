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На набережной Тюмени появилась новая трасса для велосипедистов и рампа для скейтеров

Общество, 18:21 22 июня 2018

фото мультицентра "Моя территория"

Памп-трек и рампа появились на новой части тюменской набережной со стороны моста Челюскинцев, сообщает мультицентр "Моя территория".

На них могут кататься велосипедисты, скейтеры и роллеры города. Оба объекта были созданы на выигранные гранты конкурса "Моя идея".

Памп-трек — трасса, состоящая из препятствий и не имеющая ровной поверхности, поможет развивать навыки езды на велосипеде, роликовых коньках и скейтбордах, а также повышать общую физическую подготовку тюменцев. На его строительство активист городского велодвижения Михаил Матюхин выиграл в грантовом конкурсе "Моя идея" в 2017 году 150 тыс. рублей, с остальной суммой помогли спонсоры и партнеры. Изготовлением трассы занималась параметрическая лаборатория Тюменского индустриального университета, а проектированием — компания AIRparks из Каменск-Уральского. Памп-треки есть в разных городах Европы и России, но для Тюмени это первая подобная мобильная трасса.

Также на новой части набережной расположил мини-рампу для скейтбордистов и кикскутеристов еще один победитель "Моей идеи" 2017 года — Иван Шмонин, президент Союза экстремальных видов спорта. По его мнению, В Тюмени мало подобных площадок в доступных районах города, поэтому он решил поставить на набережной шестиметровую рампу. Она — неотъемлемая часть скейт-парка, на которой можно учиться кататься и оттачивать уже имеющиеся навыки. Для создания рампы Союз экстремальных видов спорта выиграл два гранта: губернаторский и от конкурса проектов "Моя идея", и в итоге получил поддержку в 450 тыс. рублей.

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория" ﻿

"Тюменская набережная становится все больше и красивее. Но стать живой и активной она сможет только благодаря событиям и новым точкам притяжения. Именно таким местом станут спортивные объекты победителей конкурса "Моя идея", а объединение усилий двух сообществ позволит сделать это место узнаваемым и популярным", — считает куратор проектов мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова.

Вскоре пройдет торжественное открытие площадки, а также насыщенная программа с мастер-классами и контестами ожидается в День города.

За информацией можно следить в группе Союза экстремальных видов спорта и памп-трека во "Вконтакте".

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# велосипедисты , набережная , памп-трек

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