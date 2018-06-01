Жители Тюменской области получают посылки с помощью электронной подписи

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Более 75 тыс. почтовых отправлений получили жители Тюменской области с помощью простой электронной подписи, сообщает Почта России.

Новым сервисом безбумажной технологии получения посылок, который внедрен с мая, воспользовались более 35 тыс. жителей Тюменской области. Сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной регистрационной формы, в которой указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента.

При получении посылки клиенту необходимо назвать оператору свой номер телефона или трекинг номер отправления. На телефон поступит код подтверждения, который получателю следует назвать оператору почтового отделения для получения отправления.

Зарегистрировать свою электронную подпись можно в отделениях почтовой связи Тюменской области. При себе необходимо иметь паспорт для подтверждения личности. Заполнить анкету гражданин также может самостоятельно на сайте Почты России. Бланк анкеты размещен в разделе "Помощь".

Заместитель директора Тюменского филиала Почты России Виктор Валов отметил, что появление этого сервиса является своевременным, учитывая динамику прироста количества международных отправлений. Использование простой электронной подписи позволяет сократить в 5 раз сроки выдачи почты. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеет.

Данный сервис также позволяет сэкономить расходные материалы, используемые при печати извещений. В настоящее время услуга доступна в большинстве отделений почтовой связи.