Алексей Кудряшов: неврологи должны знать о возможностях современной нейрохирургии

Фото пресс-службы ФЦН Фото пресс-службы ФЦН

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, являясь передовым учреждением по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, уделяет пристальное внимание обучению врачей и других специалистов центра, рассказали в пресс-службе ФЦН.

По словам заведующего организационно-методическим отделом, врача-невролога ФЦН, к.м.н. Алексея Кудряшова необходимо целенаправленно просвещать врачей о том, какие технологии в области нейрохирургии доступны сегодня в России.

"Рад, что мне представилась возможность пройти профессиональную подготовку на базе кафедры неврологии российской медицинской академии последипломного образования больницы Боткина. Это хороший опыт и возможность рассказать о нашем центре", - отметил Алексей Кудряшов.

Обучение на курсе проходили 84 специалиста со всей России. Благодаря выступлению врача-невролога ФЦН специалисты узнали о современных возможностях отечественной нейрохирургии, о том, что помощь, на которую российские пациенты раньше могли рассчитывать только в зарубежных клиниках, сегодня доступна в России.

Повышению уровня профессиональной подготовки в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени уделяет большое внимание главный врач, профессор Альберт Суфианов. Он не только поддерживает стремление сотрудников получать знания, но и направляет их на обучение в лучшие российские и зарубежные клинки под руководством ведущих специалистов в своей отрасли.

"С каждым годом мы принимаем все больше пациентов из разных уголков страны. Это становится возможным благодаря тому, что мы стараемся развиваться по всем направлениям: обучаем специалистов, внедряем новые технологии, налаживаем сотрудничество с регионами. Я часто повторяю, что нельзя останавливаться на достигнутом, наша цель – за горизонтом. Этой позиции придерживается вся команда ФЦН", - подчеркнул Альберт Суфианов.