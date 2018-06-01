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Вальс на набережной соберет девятьсот тюменских выпускников

Общество, 16:32 22 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия".

Генеральная репетиция выпускного вальса на городской набережной прошла 22 июня. С каждым годом количество желающих принять участие в празднике увеличивается, сообщает городской департамент образования.

В этот раз на танец выйдут 900 выпускников. Впервые вместе со школьниками будут вальсировать кадеты Тюменского президентского училища. 23 июня частью праздника станет тюменская флотилия – на протяжении вальса выпускников будут сопровождать корабли.

По традиции мероприятие начнется с митинга памяти выпускникам 1941 года, ушедшим на войну сразу после школьного бала. Школьники возложат цветы и минутой молчания почтут память сверстников, погибших на войне.

Митинги пройдут у двух мемориалов – в сквере "Прощания" и у барельефа "Тюмень - Победителям". Начало митингов - в 18 часов. Затем выпускники спустятся на набережную, где станцуют школьный вальс.

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# вальс , выпускной

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