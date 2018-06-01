  • 22 июня 201822.06.2018пятница
  • USD63,7873
    EUR73,6871
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер западный

Тюменцев ждут дождливые выходные

Общество, 18:32 22 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Небольшие дожди и грозы прогнозируют синоптики в Тюмени в предстоящие выходные. Прохладная погода и осадки обусловлены мощным североатлантическим циклоном, сообщает центр Фобос.

В субботу 23 июня в областной столице ожидается переменная облачность и дождь. Столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

В воскресенье 24 июня вероятность осадков сохранится. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью будет до +16 градусов, возможна гроза.

Такая же погода ждет тюменцев и в начале следующей недели. 25 и 26 июня в дневные часы температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, ожидаются грозы.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 22.06.2018Российские выпускники создадут фотогалерею во "ВКонтакте"
18:43 22.06.2018Жители Тюменской области получают посылки с помощью электронной подписи
18:32 22.06.2018Тюменцев ждут дождливые выходные
18:21 22.06.2018На набережной Тюмени появилась новая трасса для велосипедистов и рампа для скейтеров