Тюменцев ждут дождливые выходные

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Небольшие дожди и грозы прогнозируют синоптики в Тюмени в предстоящие выходные. Прохладная погода и осадки обусловлены мощным североатлантическим циклоном, сообщает центр Фобос.

В субботу 23 июня в областной столице ожидается переменная облачность и дождь. Столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

В воскресенье 24 июня вероятность осадков сохранится. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью будет до +16 градусов, возможна гроза.

Такая же погода ждет тюменцев и в начале следующей недели. 25 и 26 июня в дневные часы температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, ожидаются грозы.

Любовь Голышева