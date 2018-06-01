Сельские поселения Тюменской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе

фото администрации Уватского района фото администрации Уватского района

Сельские поселения из Заводоуковского городского округа, Упоровского и Ялуторовского районов подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе "Село 21 века", сообщает департамент АПК Тюменской области.

В работах поселений представлены достигнутые результаты развития села от дорог до культурных центров, перспективы на будущее: строительство многоквартирных домов, очистных сооружений и так далее, а также они поделились опытом принятия прогрессивных управленческих решений, позволивших эффективно справиться с той или иной задачей.

К оценке конкурсных работ, поступивших организаторам со всей страны, приступило экспертное жюри. Итоги конкурса будут подведены в рамках форума "Социальное развитие села – основа территориального развития Российской Федерации" 17–18 июля в Москве, в рамках которого победители представят свои достижения в экспозиции "Село 21 века".

Организаторы также отмечают, что успешные практики попадут в специальную брошюру, которая в том числе будет рассмотрена разработчиками государственных программ. Таким образом, собранный успешный опыт будет использован при подготовке различных предложений, касающихся вопросов развития сельских территорий.