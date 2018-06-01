Российские выпускники создадут фотогалерею во "ВКонтакте"

фото https://vk.com/minprosvet фото https://vk.com/minprosvet

Акция "Фотогалерея российских выпускников" организована для выпускников школ РФ. Она пройдет во Вконтакте, сообщает Министерство образования РФ.

Со школой попрощаются около 645 тыс. ребят. В день праздника ведомство предлагает выпускникам поделиться своими эмоциями.

"23 июня выкладывайте свои фото из выпускного альбома с хэштегом #ЯВыпускник2018 и попадайте на обложку сообщества Министерства просвещения Российской Федерации. Давайте вместе создадим галерею российских выпускников!" - говорится в сообщении на странице официального сообщества Министерства в социальной сети "ВКонтакте".