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В Тюмени воспитывают юных разведчиков

Общество, 12:01 23 июня 2018

Фото городского департамента по спорту и молодежной политике.

Боле сорока юных тюменцев отдохнули на первой смене палаточного лагеря, который создали педагоги клуба имени А. Кижеватова на базе детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век", сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

В рамках летней программы "Школа юного разведчика" ребята освоили и усовершенствовали навыки огневой, туристской, военной подготовки. Также все желающие смогли улучшить личные показатели по общей физической подготовке и принять участие в итоговом испытании – "Экстремальной гонке".

Вторая лагерная смена собрала еще 30 юных разведчиков, для которых проводятся досуговые, спортивные мероприятия. Ребята учатся жить в полевых условиях: разводить костер, устанавливать палатку, готовить еду.

"Наша программа требует от мальчишек выносливости, концентрированности, смелости. Среди ребят половина разрядников по рукопашному бою, спортивному туризму, есть и значкисты "ГТО". Так что условия палаточного лагеря их никак не пугают. Наоборот, вызывают азарт", – рассказал педагог допобразования клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова Вадим Недоступ.

По итогам работы лагеря участники получат возможность дальнейшего участия в "Вахте Памяти - 2018" , которая запланирована на август, а также в поисковых, туристских, краеведческих экспедициях.

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# палаточный лагерь , поисковики , туризм

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