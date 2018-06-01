Аэропорты смогут размещать отели на территории пунктов пропуска

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Правительство РФ разрешило размещать отели в аэропортах на территории пунктов пропуска Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Гостиничные услуги будут предоставляться транзитным пассажирам, следующим с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов, а также пассажирам задержанных рейсов.

Сообщается, что принятое решение будет способствовать развитию гостиничной деятельности для нужд пассажиров и развитию дополнительных видов бизнеса в российских аэропортах.

Ранее условия организации перевозчиком услуг по размещению пассажиров в гостинице в случае задержки или отмены рейсов не были включены в перечень деятельности, разрешенной в пределах воздушных пунктов пропуска через госграницу.