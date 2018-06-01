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Тюменские выпускники кружили в вальсе на набережной

Общество, 21:03 23 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

900 тюменских выпускников закружились в последнем школьном вальсе на набережной Туры. Уже в седьмой раз лучшие ученики Тюмени вышли парами, чтобы встретить новую взрослую жизнь.

Перед тем как спуститься на набережную, вчерашние школьники встретились у мемориала "Прощание", где почтили память выпускников 1941-го года, своих ровесников, ушедших защищать Родину сразу из-за школьной скамьи.

В 18 часов 30 минут вход на набережную, ставшую на час танцевальной площадкой, был открыт только для участников вальса. Родные ребят и сотни тюменцев наблюдали за событием сверху и с моста Влюбленных.

Поздравить выпускников с окончанием школы пришли представители городской администрации. Прекрасной и доброй традицией назвал ежегодный выпускной вальс врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук.

"Это событие, которое каждый человек запоминает на всю жизнь, тем более, если оно проходит в таком замечательном и красивом месте, как наша набережная, - отметил Руслан Кухарук. - Оно навсегда останется в сердцах ребят, они будут рассказывать об этом своим друзьям, а потом и детям".

В этом году к выпускникам школ присоединились тюменские кадеты. Подтянутые молодые ребята в парадной форме стали украшением традиционного праздника.

В завершение праздника школьники, загадав желания, отправили в небо сотни воздушных шаров.

Отметим, впервые тюменские выпускники танцевали на новой набережной в 2012 году, когда 95 пар ребят кружились там в последнем школьном вальсе.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Николай Ступников

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# вальс , выпускники , Руслан Кухарук

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