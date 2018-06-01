Тюменские выпускники кружили в вальсе на набережной

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

900 тюменских выпускников закружились в последнем школьном вальсе на набережной Туры. Уже в седьмой раз лучшие ученики Тюмени вышли парами, чтобы встретить новую взрослую жизнь.

Перед тем как спуститься на набережную, вчерашние школьники встретились у мемориала "Прощание", где почтили память выпускников 1941-го года, своих ровесников, ушедших защищать Родину сразу из-за школьной скамьи.

В 18 часов 30 минут вход на набережную, ставшую на час танцевальной площадкой, был открыт только для участников вальса. Родные ребят и сотни тюменцев наблюдали за событием сверху и с моста Влюбленных.

Поздравить выпускников с окончанием школы пришли представители городской администрации. Прекрасной и доброй традицией назвал ежегодный выпускной вальс врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук.

"Это событие, которое каждый человек запоминает на всю жизнь, тем более, если оно проходит в таком замечательном и красивом месте, как наша набережная, - отметил Руслан Кухарук. - Оно навсегда останется в сердцах ребят, они будут рассказывать об этом своим друзьям, а потом и детям".

В этом году к выпускникам школ присоединились тюменские кадеты. Подтянутые молодые ребята в парадной форме стали украшением традиционного праздника.

В завершение праздника школьники, загадав желания, отправили в небо сотни воздушных шаров.

Отметим, впервые тюменские выпускники танцевали на новой набережной в 2012 году, когда 95 пар ребят кружились там в последнем школьном вальсе.

Николай Ступников