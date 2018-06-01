Образовательная сессия по робототехнике прошла в Тобольске

Фото из архива ДТиС "Пионер" Фото из архива ДТиС "Пионер"

Образовательную сессию для одаренных детей и тренеров по робототехнике провели в Тобольске сотрудники регионального ресурсного центра по развитию образовательной робототехники и прототипирования в Тюменской области.

Сессию посетили 15 педагогов и 24 школьника из Вагайского, Тобольского, Уватского районов и города Тобольска. Тренеры со своими воспитанниками познакомились с видами, уровнями и направлениями робототехнических соревнований. Подробно рассмотрели такие мероприятия как "РобоФест", "JuniorSkills" и Всероссийская робототехническая олимпиада, провели обзор соревновательных направлений фестиваля "РобоФинист".

"Педагоги узнали об организации проектной деятельности с применением образовательных конструкторов, а затем вместе со своими воспитанниками прошли все этапы работы над творческим проектом", - отметила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

Параллельно шли занятия в группе юных робототехников. Ребята собирали роботов, знакомились с их конструкторскими особенностями, разбирали алгоритмы выполнения различных заданий. Также в рамках сессии педагоги разобрали особенности алгоритмов состязаний основной категории ВРО и познакомились с языком программирования Small Basic, который можно использовать в рамках уроков информатики, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".