В Тюмени стартовала всероссийская неделя родительской компетентности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская неделя родительской компетентности стартовала в Тюменской области. С 21 по 25 мая включительно специалисты регионального центра "Семья" в рамках нацпроекта "Образование" организуют серию мероприятий, присоединиться к которым могут все желающие.

Родителей ждут вебинары, лекции, мастер-классы по вопросам развития, обучения и воспитания, профессионального самоопределения и социализации детей. Участники обсудят возможные трудности и кризисные ситуации, с которыми приходится сталкиваться семьям, а также уделят особое внимание вопросам развития, обучения и воспитания, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в центре "Семья".

Так, 21 мая с 15 часов будет работать семейный киноклуб, с 16 часов – вебинар "Жить здорово", с 18 часов родительский интенсив "Каждый важен". 22 мая в 16 часов темой вебинара станет "Про тревогу и страхи в период подготовки и сдачи экзаменов".

23 мая в 16 часов начнется вебинар "Ошибаться – нормально", 24 мая в 16 часов - "Семейные предпосылки школьного буллинга", 25 мая в 12 часов – "Рождение новой семьи: роли, иерархия, традиции и ценности".

Уточнить программу мероприятий можно также на сайте точкаопоры72.рф. Для участия необходимо выбрать дату, интересующую тематику и мероприятие и пройти регистрацию. Принять участие можно в неограниченном количестве событий.

Возрастное ограничение 18+

Любовь Голышева