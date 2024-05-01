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Пляжные зоны в Тюмени проверят на готовность

Общество, 15:20 21 мая 2024

ИА "Тюменская линия"

В Тюмени пляжные зоны для купания обустроены на озерах Верхнее Кривое и Липовое, а также на пруду Лесной. Открытие сезона на них будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности к организации пляжного отдыха.

Как сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени, прежде эти территории должны получить санитарно-эпидемиологические заключения регионального управления Роспотребнадзора.

Местами для массового отдыха тюменцев без организации пляжных зон являются река Тура, пруды Войновский, Южный, обводненные карьеры Северный, Утиный и Школьный, а также на водном объекте в сквере Серебряные ключи.

В Тюмени купальный сезон устанавливается с 20 мая вне зависимости от погоды. Это необходимо, чтобы ответственные за безопасность службы подготовили пляжи до наступления тепла.

Горожан просят обращать внимание на информационные знаки "Купаться запрещено", установленные на водных объектах, и не подвергать свою жизнь опасности.

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