Пляжные зоны в Тюмени проверят на готовность

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюмени пляжные зоны для купания обустроены на озерах Верхнее Кривое и Липовое, а также на пруду Лесной. Открытие сезона на них будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности к организации пляжного отдыха.

Как сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени, прежде эти территории должны получить санитарно-эпидемиологические заключения регионального управления Роспотребнадзора.

Местами для массового отдыха тюменцев без организации пляжных зон являются река Тура, пруды Войновский, Южный, обводненные карьеры Северный, Утиный и Школьный, а также на водном объекте в сквере Серебряные ключи.

В Тюмени купальный сезон устанавливается с 20 мая вне зависимости от погоды. Это необходимо, чтобы ответственные за безопасность службы подготовили пляжи до наступления тепла.

Горожан просят обращать внимание на информационные знаки "Купаться запрещено", установленные на водных объектах, и не подвергать свою жизнь опасности.