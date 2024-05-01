Тюменский драмтеатр выступит с гастролями в Махачкале
Общество, 14:58 21 мая 2024
| Фото: группа Тюменский большой драматический театр ВКонтакте
Тюменский большой драматический театр выступит с гастролями в Дагестане. На сцене Государственного республиканского Русского драматического театра имени Максима Горького в Махачкале он представит пять спектаклей с 22 по 26 мая.
Это "Сказки 1001 ночи" (6+), "Ханума" (12+), "Вечера ну хуторе близ Диканьки" (16+), "Новеченто (1900-й)" (12+), "Тартюф" (16+).
Посетить спектакли можно по Пушкинской карте.