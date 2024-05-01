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Тюменский драмтеатр выступит с гастролями в Махачкале

Общество, 14:58 21 мая 2024

группа Тюменский большой драматический театр ВКонтакте | Фото: группа Тюменский большой драматический театр ВКонтакте

Тюменский большой драматический театр выступит с гастролями в Дагестане. На сцене Государственного республиканского Русского драматического театра имени Максима Горького в Махачкале он представит пять спектаклей с 22 по 26 мая.

Это "Сказки 1001 ночи" (6+), "Ханума" (12+), "Вечера ну хуторе близ Диканьки" (16+), "Новеченто (1900-й)" (12+), "Тартюф" (16+).

Посетить спектакли можно по Пушкинской карте.

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# драмтеатр , ТБДТ

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