Тюменские общественники проверили ход дорожных ремонтов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ход дорожных ремонтов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" проверили члены Общественного совета при Главном управлении строительства Тюменской области.

В областном центре они посетили путепровод Верхний Бор на Обходе Тюмени. Здесь подрядная организация трудится с 17 мая. Строителям предстоит отремонтировать путепровод до июля. Все необходимые ресурсы у компании есть.

Член Общественного совета при ГУС Александр Лейс уже много лет участвует в таких совещаниях. Он вместе с коллегами оценивает качество работ, организацию, технологии и ресурсы. Будучи профессионалом, особенно выделяет уровень оснащенности строительных компаний. Но прежде всего – качество.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"К качеству всегда относились профессионально. Наши фирмы сегодня сильные в целом по стране. ТОДЭП, "Пышма автодор", "Мостострой-11". Отличие от прошлых лет только в оснащенности техникой. Что асфальтобетонный завод, что укладочные комплексы – все на высоком профессиональном уровне. Первый асфальтоукладчик со следящей системой был приобретен в 2000 году. А первые объекты, который сделали с этой техникой, мы сдали в 5 ноября 2002 года – это привокзальная площадь аэропорта и путепровод на Верхний Бор", - поделился Александр Лейс.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он убежден в том, что сила строителя зависит от требований заказчика. И в таком союзе получается самая продуктивная работа.

"В любом строительном процессе есть две стороны – контроль и организация работ, то есть это заказчики и подрядные организации, которые предъявляют к приемке выполненные этапы работ. В таком взаимодействии мы выступаем как наставники. Советы носят скорее рекомендательный характер, но тем не менее иногда в ходе совместных мероприятий вырабатываются планы и задачи. И руководство области, города прислушиваются и в дальнейшем отрабатывают предложения общественных организаций ", - отметила член Общественного совета при ГУС Елена Катаева.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, представителей общественного совета регулярно привлекают для оценки хода работ. Их профессиональное мнение очень важно для развития отрасли.

"Мнения профессионалов мы всегда учитываем. Главное управление взаимодействует по многим направлениям с общественными институтами. В частности, при государственном строительном надзоре мы сегодня делаем ставку на профилактические мероприятия, визиты на строительные площадки. Это риск- ориентированный подход, который диктует нам действующее законодательство", - уточнил Павел Перевалов.

Отметим, 254,3 км дорог отремонтируют в Тюменской области за год по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

Оксана Корнеенкова