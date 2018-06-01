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Русский роман попал в тройку лучших в истории

Общество, 13:29 24 июня 2018

Фото mkrf.ru

Произведение Льва Толстого "Анна Каренина" попало на третью строчку списка лучших романов в истории человечества по версии британской газеты Daily Telegraph, сообщает Лента.ру. Перечень опубликован на сайте издания.

На первое место приглашенные газетой эксперты поставили "Миддлмарч" английской писательницы Джордж Элиот, на второе — "Моби Дика" американского автора Германа Мелвилла.

На четвертом месте расположился "Женский портрет" Генри Джеймса, на пятом — "Сердце тьмы" Джозефа Конрада.

В десятку также вошли "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста, "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Бесчестье" Джона Максвелла Кутзее, "Миссис Дэллоуэй" Вирджинии Вулф и "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса.

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