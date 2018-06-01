Фестиваль "Geek Fest" в Тюмени собрал несколько тысяч фанатов науки и техники

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 3 тыс. фанатов робототехники, цифровизации, VR-технологий, интеллектуальных игр и киберспорта приняли участие в фестивале "Geek Fest", который проходит на площади у Западно-Сибирского инновационного центра нефти и газа.

"Это масштабный научно-технический и интеллектуальный фестиваль, посвященный суперсовременным технологиям, науке и творчеству, демонстрирующий потенциал научной мысли в Тюменской области. Надеюсь, это событие станет традиционным",- рассказала организатор фестиваля "Geek Fest" Евгения Миронова.

И.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова приветствовала участников события и сообщила, что в Тюмени открылась Высшая инженерная школа.

"В этом году состоится первый набор. Надеюсь, школа будет востребована и мы будем готовить инженеров будущего. На этом фестивале мы покажем вам, что быть инженером - это здорово и весело. Все площадки, которые здесь работают, подготовили либо студенты, либо выпускники университета, здесь нет случайных людей", - отметила она.

Для гостей фестиваля действуют 30 зон активностей, 10 треков - площадок на любой вкус, которые рассказывают, как новые технологии меняют людей и их жизнь.

В зоне лектория "EG DIGITAL" проходят научно-просветительские лекции, посвященные мировым трендам в цифровизации.

Любой желающий может посетить EG TEHNOZONE – мир робототехники и искусственного интеллекта, территорию роботов и дронов.

В зоне EG INTELLECTUAL проходит показ научно-популярного кино под открытым небом, интеллектуальные игры, открыт научный лабиринт.

EG CREATIVE - это креативное пространство летних развлечений: фотозоны, мастер-классы, игры на свежем воздухе.

В зоне SPEEDCUBING EG проходит чемпионат по спидкубингу. Участие принимают все желающие.

Есть зона и для юных посетителей - EG KIDS S.T.E.M., где проходят мастер-классы от Школы Инженерного Резерва ТИУ, показывают научное КРИОшоу, увлекают занимательной физикой и приглашают посетить настоящий музей науки и технологий АТОМ.

Центральным событием фестиваля стал запуск стратостата EG, который поднялся на высоту 30 тыс. метров.

По словам директора департамента образования администрации города Тюмени Вячеслава Воронцова, этот фестиваль станет жемчужиной в череде мероприятий, которые организовывает и проводит Тюменский индустриальный университет.

"В 2018 году на базе 16 школ совместно с Тюменским индустриальным университетом открыты индустриальные классы по разным направлениям. На этом мы не остановимся. Уверен, что фестиваль, который содержит образовательный контент, подарит массу положительных эмоций", - подчеркнул он.

Мероприятие завершится гонкой дронов "DRONE RACING EG", за первенство будут бороться восемь тюменцев.

"Я трижды участвовал в соревнованиях и занимал призовые места. Управлять дроном не так просто, этому нужно долго учиться, проводить время в симуляторе, тренироваться. Соперники сильные, но я уверен в победе", - сказал выпускник гимназии №5 Артем Губкин.

Жюри будет учитывать скорость, качество и точность прохождения трассы. Победитель получит сувениры и необходимое оборудование для сборки дронов.

Ирина Шемякина