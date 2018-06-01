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Сухие грозы вызвали лесной пожар на Ямале

Происшествия, 09:43 25 июня 2018

фото ИА "Север-пресс"

Лесной пожар на площади 0,6 га тушат в Ямало-Ненецком автономном округе. Лес горит в Красноселькупском районе, сообщает ИА "Север-Пресс".

Причиной возгорания стали сухие грозы. В тушении лесного пожара задействованы семь человек личного состава МЧС.

Добавим, пожароопасный сезон на Ямале открыт с 15 мая по 1 октября. В это время в лесах нельзя жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов.

Готовить шашлыки можно только в специальных оборудованных местах. За нарушения ямальцам грозит административный штраф от 4 до 5 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим - до 500 тысяч рублей.

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# лесные пожары , ЯНАО

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