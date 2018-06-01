Тюменские производители представили продукцию на международной выставке

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Тюменские предприятия представили продукцию на 15 международной выставке "Нефть и газ"/MIOGE в Москве, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"Тюменская делегация представила свой коллективный стенд. В этом году в рамках выставки подготовлена насыщенная деловая и техническая программы. Причем, посетить деловой конгресс и услышать выступления ведущих мировых экспертов смогли не все участники – тюменцам была предоставлена такая возможность. В течение трех дней стенд Тюменской области посетили представители крупных нефтяных и нефтесервисных компаний, а также руководители международных организаций, которых интересовали экспортные поставки тюменской продукции", - отметила директор Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Воллерт.

Стенд тюменского региона осмотрел и президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. Он провел переговоры с руководителями компаний и более подробно узнал о выпускаемой продукции.

Отметим, 15-ая Международная Выставка "Нефть и газ"/MIOGE – крупнейшая международная выставка нефтегазового оборудования и технологий в России. Ее участники - отечественные и зарубежные производители, поставщики нефтегазового оборудования и технологий, а также нефтяные и нефтесервисные компании, которые заинтересованы в использовании эффективных инструментов прямого привлечения новых заказчиков из нефтегазодобывающих регионов России и стран СНГ.

Поддержка бизнеса Тюменской области осуществляется в рамках проекта "Экспортный марафон", который реализуют Союз "Торгово-промышленная палата Тюменской области" и Центр поддержки экспорта. Главная задача проекта – увеличение объема несырьевого экспорта региона и рост числа экспортеров.