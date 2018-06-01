Выставка часов открывается в музее Словцова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Экскурсия в фондовую коллекцию "Приборы" на выставку часов "Отсчитывая минуты и года" начнется в Центре коллекций Музейного комплекса им. И. Я. Словцова 25 июня в 17 часов, сообщают организаторы.

Музей располагает коллекцией часов XIX–XXI веков. Они разнообразны по форме, технике и времени производства. Настенные, напольные, каминные, настольные, карманные, наручные. Часть из этих часов представлена в постоянных экспозициях музейного комплекса, но большая часть хранится в фондах музея.

Экспозиция "Отсчитывая минуты и года" – это возможность не только показать часы в одном пространстве и представить их со всех сторон, но и ознакомиться со старинными механизмами, послушать их неповторимый мелодичный бой.

Стоимость билетов для взрослых - 200 рублей, льготный - 100 рублей.