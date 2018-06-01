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В Тюменской области стартовала акция "Вода-безопасная территория"

Общество, 15:10 25 июня 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Акция "Вода - безопасная территория" стартовала в Тюменской области с 25 июня. Она направлена на обеспечение безопасности, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в период купального сезона, сообщает региональное управление МЧС России.

Ежедневно спасатели будут проверять безопасность пляжей, раздадут отдыхающим памятки с правилами безопасного поведения на водоемах, будут выявлять нарушения правил пользования маломерными судами и проверять базы для их стоянки. Внимание надзорных групп будет направлено также на несанкционированные места отдыха, на водителей маломерных судов, осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.

Особенное внимание во время проведения профилактической работы будет уделено детской безопасности – именно эта категория остается наиболее беззащитной перед водной стихией.

Во время рейдов на водоемах спасатели будут применять беспилотные летательные аппараты, которые помогут в кратчайшие сроки обследовать территорию на воде и на береговой линии, а в случае замеченного нарушения – оперативно выехать на место.

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# акция , безопасность , водоемы

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