Тюменцам дают месяц безлимита на мессенджеры по цене чашки кофе

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В Тюмени упали цены на мобильное общение. Получить месяц безлимитных переговоров в мессенджерах WhatsApp, Viber, Facebook, ТамТам, Snapchat, а также пакеты Интернета, смс и минут можно от 150 рублей – дешевле чашки кофе в ресторане. Новые расценки появились в обновленной тарифной линейке "МегаФона" под названием "Включайся!".

Стоимость действует на тарифе "Включайся! Пиши". Если к безлимитным мессенджерам добавить неограниченные коммуникации в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram, Twitter, внушительный пакет интернета 30 ГБ на прочие ресурсы и 1000 минут – получится хит лета: тариф "Включайся! Общайся" с абонентской платой 190 рублей в месяц.

Также более выгодные расценки ждут ценителей музыки на "Включайся! Слушай", любителей разговоров по мобильному телефону на "Включайся! Говори" и тех, кто предпочитает видео, на "Включайся! Смотри" и "Включайся! Смотри+".

"Мы снизили стоимость пакетных тарифов до 2 раз в зависимости от варианта, а также увеличили объем интернета на ряде тарифов. Сейчас это одно из самых выгодных ценовых предложений на телеком-рынке Тюменской области, когда по оптимальной цене можно получить тариф с безлимитным объемом необходимых услуг. С обновленной линейкой наши абоненты могут заниматься своим любимым делом безгранично и не считать потраченные мегабайты", – отмечает руководитель по продажам на массовом рынке "МегаФона" в Тюмени Александр Степанов.

Широта интернет-сервисов, продуктов и приложений раскроется по-максимуму с надежной передачей данных. По данным компании Ookla (Оокла), разработчиков сервиса Speedtest (Спидтест), самый быстрый мобильный интернет в Тюмени предоставляет именно "МегаФон". В результате замеров пользователей во всех сетях операторов, сделанных в 1 квартале 2018 года, оператор продемонстрировал самые высокие показатели – средняя скорость загрузки данных составила 20,2 Мбит/с, а максимальная – 45,84 Мбит/с.

Смотреть обновленные тарифы "Включайся!".