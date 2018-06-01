В Тамбове открыли граффити с изображением Георгия Победоносца

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Граффити с изображением Георгия Победоносца нанесли на фасаде дома 2/168 в Тамбове. Московские художники Лилия Прокофьева и Семен Лебедев потратили на ее создание три недели, сообщает Министерство культуры РФ.

"Небесный покровитель русского воинства – великомученик Георгий Победоносец, стал одним из самых любимых и почитаемых святых в России. Его имя – символ Победы добра над злом, света над тьмой, воинской доблести, готовности народа отстаивать и защищать свободу и независимость Родины, - сказал советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский. - Неразрывно связана с судьбой России история существования высшего военного Ордена, которым награждали за особые боевые заслуги – Ордена Святого Георгия. С гордостью и честью носили на своих мундирах эту награду: Герои Бородинского сражения и взятия Плевны, обороны Севастополя и Порт-Артура, Первой мировой войны".

Георгиевскими кавалерами были прославленные маршалы Советского Союза: Константин Рокоссовский, Родион Малиновский, а тот, кого по праву считают маршалом Победы, сам носил это имя – Георгий Жуков. Георгий Победоносец всегда покровительствовал воинам и землепашцам земли Русской.

Для Тамбовщины это особенно символично. В годы Великой Отечественной войны труженики тамбовских сел и деревень самоотверженно трудились, чтобы поставлять в армию хлеб, картофель, овощи. Более 450 тыс. жителей Тамбовской области героически сражались на фронтах.

За годы Великой Отечественной Тамбовская земля дала Родине 262 Героя Советского Союза.