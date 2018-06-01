Исетские учителя прошли экспресс-курс по робототехнике и программированию

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Обширную программу в формате экспресс-курса освоили учителя Исетского района на базе Центра робототехники и автоматизированных систем управления (ЦРиАСУ) в Тюмени, сообщает региональный информационно-образовательный центр.

Программа включала изучение векторной графики и векторных графических редакторов, программирования микроконтроллерной платформы Arduino на базе ArduinoIDE и в графических редакторах, работу с лазерным станком, графическими 3D-редакторов, сборку/разборку 3D принтера, калибровку и дефектовку, печать на 3D принтере.

Центра робототехники сотрудничает со школами Исетского района с января 2018 года, когда специалисты ЦРиАСУ выступили соорганизаторами первого хакатона по 3D-моделированию и прототипированию.

В начале нового учебного года на базе Шороховской СОШ будет открыт инженерный класс, который может использоваться не только для занятий робототехникой, но и для проведения школьных уроков физики, математики и технологии. В распоряжение школьников и учителей поступят лазерные станки, 3D-принтеры и другое оборудование, которым смогут пользоваться ученики всех школ Исетского района.

"С преподавателями из Исетского района мы встречаемся не в первый раз. Мы всегда видели, какая большая работа по развитию творческого потенциала обучаемых ведется в школах района, всегда поддерживали инициативы преподавателей, совместно организовывали соревнования и проводили мастер-классы. Мы очень рады, что в Шороховской СОШ появится новое оборудование для развития робототехники и межпредметных связей. И, конечно, с готовностью согласились поделиться опытом работы с 3D-принтерами и лазерным станком, тем более что в классах РобоЛАБ применяется подобное оборудование. Также рассказали о своих подходах к обучению робототехнике", – сказал начальник отдела развития робототехники и автоматизированных систем управления Айдарбек Ережепов.

Региональный Центр робототехники имеет 14 лабораторий, где в рамках практико-ориентированных занятий учащиеся с 5 по 11 класс бесплатно приобретают актуальные и востребованные навыки в сфере ИТ.

Узнать о подготовке и условиях обучения в Центре робототехники и АСУ Тюменской области можно в официальных группах в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook, а также по телефону 56-58-08.