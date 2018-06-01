Двадцать тьюторов подготовили на Урале

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Первая группа родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью завершила обучение по программе профессиональной переподготовки "тьютор". Настоящими специалистами в сопровождении детей с ОВЗ в образовательных учреждениях стали двадцать мам и пап, сообщает правительство Свердловской области.

"Проект стартовал в январе 2018 года. Основными темами стали вопросы организации и содержания образовательного процесса в классах инклюзивного обучения, технологии адаптации учебной программы к возможностям ученика с особенностями развития, разработка индивидуального образовательного маршрута. Благодаря полученным знаниям родители наиболее "сложных" детей, а именно для них и был разработан этот курс, смогут добиться максимальной социальной адаптации детей-инвалидов и сами получить вторичную социализацию, то есть возвращение в полноценные социальные и трудовые отношения всей семьи", - рассказала президент благотворительного фонда "Я особенный" Александрина Хаитова.

По окончании обучения студенты получили удостоверение о профессиональной переподготовке государственного образца, которое дает право заниматься профессиональной деятельностью в области образования и дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Следующая группа родителей начнет обучение в сентябре 2018 года.