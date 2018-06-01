Жительница Тюмени родила в машине скорой помощи

Фото amsalemmedicalcenter.org Фото amsalemmedicalcenter.org

Стремительные роды у 25-летней тюменки приняла в машине бригада скорой помощи. Срочный звонок поступил за полчаса до этого, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Обеспокоенный муж сообщил диспетчеру "03", что у беременной жены появились боли в животе и кровотечение. Прибывшая через несколько минут бригада медиков приняла решение экстренно госпитализировать пациентку в роддом № 3.

Роды у женщины, находившейся на 37 неделе беременности, прошли без осложнений. Родился здоровый третий ребенок – дочка. Новорожденная девочка и молодая мама находятся под наблюдением врачей в больнице и чувствуют себя хорошо.

23 и 24 июня врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1,5 тыс. жителям областной столицы и Тюменского района.

В стационары доставили 564 пациента. 318 вызовов передали в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19.

Врачи оперативного отдела провели 150 консультаций по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады. Количество бригад на линии за прошедшие сутки – 40, нагрузка на одну бригаду – 21 вызовов.

Бригады скорой спасли 70 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 12 пациентам в состоянии комы, шока, 29 – с острым коронарным синдромом, 29 – с нарушением мозгового кровообращения.