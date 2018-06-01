В День города заводоуковцев ждут квесты и состязания на меткость

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню молодежи, пройдут в Заводоуковске 30 июня. Программа начнется в 12 часов на Центральной площади с выпуска радиогазеты "С праздником, горожане!", сообщили в администрации Заводоуковского городского округа.

В течение дня жителей и гостей Заводоуковска ждет множество игр, конкурсов, концертных номеров. Презентация национальных подворий "Венок дружбы" познакомит с традициями народов, живущих на территории городского округа. Местные краеведы представят вниманию выставку-викторину "Русская изба", проведут семейный исторический квест. Традиционно в этот день пройдет конкурс детских колясок "Наш карапуз".

Спортсмены городского округа подготовили показательные выступления, а для желающих испытать свои возможности – состязания на силу, ловкость, скорость и меткость.

В течение дня на Центральной площади будет работать социальный проект "Выходи во двор – пообщаемся", где гости праздника смогут освоить новый вид рукоделия, сыграть в настольные игры, развлечь детей.

Для любителей сделать что-то своими руками будет открыт "Город мастеров" – интерактивная площадка по декоративно-прикладному творчеству. Аттракционы и игровые площадки подарят детям массу ярких впечатлений. Молодежь загадает желания на ставшем любимым фестивале "Краски Холи".

Завершением праздника станет концерт с участием коллективов УФО и Москвы и праздничный фейерверк, который начнется в 23 часа 30 минут.