Акция "Безопасная трасса" прошла в Ярковском районе

фото ОГИБДД "Тобольское" фото ОГИБДД "Тобольское"

Акция "Безопасная трасса" прошла в Ярковском районе на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает отделение ГИБДД Тобольска.

Автоинспекторы и фельдшер скорой медицинской помощи областной больницы № 24 с. Ярково Айгуль Ниязова напомнили водителям транзитного транспорта о важности соблюдения правил дорожного движения и режима труда и отдыха при следовании на дальнее расстояние. Автолюбителям вручали памятки с номерами телефонов экстренных служб, с информацией о расположении аварийных участков автодороги.

Водители приняли участие в акции, написали обращения на плакатах #ТрассыБезДТП своим коллегам о том, что не нужно забывать – что всех ждут дома, и соблюдать ПДД. Водители грузовых фургонов Алексей и Александр, следующие в Сургут, разместили плакаты на ветровых стеклах автомашин. Также плакаты с обращениями к водителям разместили в придорожных кафе.

Инспекторы проинформировали водителей, находящихся в пути, о местах проведения дорожных работ, причинах дорожно-транспортных происшествий произошедших на автодороге, по которой они двигаются. В завершении пожелали всем водителям безопасной дороги.