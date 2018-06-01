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В ТюмГУ бюджетных мест стало больше

Общество, 17:43 25 июня 2018

фото ТюмГУ

Абитуриенты, решившие поступать в ТюмГУ в 2018 году, могут претендовать на 2 тыс. 396 бюджетных мест. Это на 79 мест больше, чем в 2017 году, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Из них на очном бакалавриате и специалитете бесплатно смогут учиться 1 тыс. 467 человек (865 – в Тюмени, 602 – в филиалах). В магистратуре на очном отделении выделено 580 бюджетных мест. Еще 349 абитуриентов будут зачислены на различные программы подготовки в рамках заочного обучения.

На бакалавриате и специалитете вновь наблюдается перекос в сторону естественно-научных направлений подготовки: 635 бесплатных мест против 230 на гуманитарные. Впервые за долгие годы бюджетные места выделены на такие гуманитарные направления подготовки, как "Государственное и муниципальное управление", "Международные отношения" и "Психология". Появятся бюджетные места и на перспективном техническом направлении "Мехатроника и робототехника".

Стоит также отметить, что вдвое увеличилось число бюджетных мест на "Экономику" в Школе перспективных исследований. А вот на "Компьютерной безопасности", "Информационной безопасности автоматизированных систем" в 2018 году бесплатных мест будет меньше, чем в прошлом. На остальных направлениях подготовки ситуация по количеству бюджетных мест изменилась по сравнению с прошлым годом несущественно. Напомним, что порядок приема в вузы для абитуриентов, поступающих на бакалавриат и специалитет в 2018/19 учебном году, будет прежним.

Вся необходимая информация о предстоящей приемной кампании размещена на сайте.

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# бакалавриат , бюджетные места , ТюмГУ

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