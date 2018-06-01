В Тюмени претенденты на пост губернатора от ЕР на праймериз представили программы

Фото tyumen.er.ru Фото tyumen.er.ru

Встреча кандидатов для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам губернатора Тюменской области с партийным активом состоялась в ДК "Нефтяник" в Тюмени 25 июня.

К партийному активу обратились временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор и депутаты Тюменской областной думы Владимир Нефедьев и Фуат Сайфитдинов.

Все кандидаты отметили, что Тюменская область - один из тех регионов Российской Федерации, которые предопределяют экономическое и социальное развитие всей страны. Выборы губернатора такого региона – это серьезная общественно-политическая задача. Избранный глава обязан сберечь все, чего достигла область за последнее время и обеспечить ее дальнейшее развитие и движение вперед.

По словам Александра Моора, свое решение о выдвижении он тщательно продумал. "Весомым аргументом для меня стало доверие президента Владимира Путина и поддержка экс-губернатора Владимира Якушева", - сказал он.

"В регионе сделано немало. Появились такие новые отрасли промышленности, как нефтехимия, металлургия, фармацевтика. Оживился малый бизнес. Удалось запустить программу благоустройства дворовых территорий, усовершенствовать работу городского транспорта, выстроить прозрачную систему капитального ремонта домов. Самый главный результат - 86 процентов тюменцев довольны жизнью в своем регионе", - отметил Александр Моор.

Врио губернатора назвал пять основополагающих принципов, на которых он намерен строить свою работу в случае избрания на пост главы региона.

Первый принцип. Тюменская область это регион, отличительной чертой которого всегда являлось стремление двигаться вперед, не бояться трудностей, быть проводником всего нового и передового. "Обещаю, что в случае моего избрания губернатором этот принцип останется главным и определяющим в жизни области", - подчеркнул Александр Моор.

Крайне важным для себя врио губернатора считает второй принцип - необходимо иметь обратную связь с жителями. "Руководитель должен знать, чем живут люди, какие проблемы их волнуют, чего ждут от власти. Именно это знание, достоверное, полученное непосредственно от людей, является непременным условием принятия правильного управленческого решения, взвешенного до мелочей", - убежден он.

Третий принцип - широкое обсуждение важнейших для региона проблем, вовлечение в процесс выработки управленческих решений гражданского общества. "Но после того как решение принято, все силы должны быть брошены на его исполнение. Только так мы получим результат, ощутимый для каждого жителя области", - подчеркнул он.

Четвертый принцип, имеющий, по мнению Александра Моора, основополагающее значение - главными стратегическими партнерами Тюменской области были и остаются Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Три наших самостоятельных субъекта Федерации объединяют общая история и общая стратегия развития. Сформированная в настоящий момент конфигурация управления и сотрудничества трех регионов является оптимальной и останется неизменной", - заверил участников встречи врио губернатора Тюменской области.

Пятый принцип заключается в том, что настоящая преемственность состоит в развитии. "Продолжая экономическую и социальную политику, начатую Владимиром Якушевым, мы будем искать новые пути прогресса. Тем более, что такие задачи ставит перед нами президент в своем майском указе "О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года". Напомню главные из них: мы должны ускорить технологическое развитие, создать в промышленности и в АПК высокопроизводительные экспортно-ориентированные секторы. Мы должны обеспечить устойчивый рост реальных доходов людей, последовательно бороться с бедностью, cоздавать условия для увеличения продолжительности жизни", - сказал врио губернатора.

Александр Моор рассказал о путях решения этих задач. В сфере экономики необходимо продолжить системную работу по привлечению инвестиций, в том числе и на муниципальном уровне. Обеспечить дальнейшее развитие региональной промышленности. В этом году будет завершено строительство двух новых заводов: деревообрабатывающего комплекса в Исетском и производственного комплекса в Уватском районе. Еще 17 промышленных предприятий находятся в стадии строительства. Необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации региональной экономики, прежде всего, обратить внимание на наукоемкие направления. В агропромышленном комплексе будет продолжен поиск новых эффективных мер поддержки кооперативного движения на селе.

"В сфере малого и среднего бизнеса нужно серьезно подумать над дальнейшими мерами государственной поддержки малых и средних предприятий, - сообщил Моор. - Там, где возможно, надо снизить административную и налоговую нагрузку на бизнес. Радикально уменьшить количество отчетов и проверок. Крайне важно распространить опыт создания промышленных площадок на все муниципальные образования".

В строительстве и создании комфортной среды проживания нужно как можно скорее закончить расселение аварийного жилищного фонда, а это 136 тыс. кв. м в 17 муниципальных образованиях; это более 10 тыс. граждан. Необходимо продолжить и программу газификации. За следующие четыре года к магистральному газу подключатся более 22 тыс. домовладений.

Что касается сферы образования, то будет продолжено строительство новых образовательных объектов. В планах на ближайшие годы - двенадцать школ и шесть детских садов. "Но президент поставил перед нами задачу к 2021-му году обеспечить местами в дошкольных учреждения всех детей, буквально с рождения. Поэтому шестью детскими садами мы не обойдемся. К 2021 году мы должны решить задачу по замене всех ветхих деревянных школ на модульные и капитальные. Таких объектов у нас 31", - поделился Моор.

Особое внимание правительства области он предлагает обратить на профилактическую медицину, на задачу выявления болезней и патологий на ранней стадии. А это значит, что в особом поле внимания власти должна находиться первичная медицина, особенно на селе. Уже в 2018 году появятся современные ФАПы в Нижнетавдинском, Исетском, Заводоуковском, Юргинском и Голышмановском районах.

"Мы, безусловно, продолжим выполнять принятые обязательства по предоставлению мер социальной поддержки тем, кто в ней нуждается. А это 450 тысяч человек", - подытожил Александр Моор свое сообщение о главных направлениях работы.

Владимир Нефедьев, представляющий в региональном парламенте Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, и Фуат Сайфитдинов, избранный в Тюменскую областную думу жителями Ямало-Ненецкого автономного округа, в своих выступлениях поддержали преемственность политики правительства Тюменской области и обратили внимание собравшихся на огромное значение соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, Югрой и Ямалом. Этот исторический для трех регионов документ был впервые подписан в 2004 году и недавно пролонгирован до 2025 года.

Важнейшей задачей для губернатора Тюменской области Владимир Нефедьев считает исполнение майского указа президента РФ - обеспечение роста естественной численности населения, повышение продолжительности жизни до 78 лет, поддержку и популяризацию здорового образа жизни, развитие комплексной системы здравоохранения, образования и науки, охрану окружающей среды.

Как региональный координатор партийного проекта "Старшее поколение", Фуат Сайфитдинов предложил предусмотреть для пенсионеров в рамках программы "Сотрудничество" дополнительные преференции.

Во встрече кандидатов для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам губернатора Тюменской области с партийным активом приняли участие 777 руководителей первичных партийных организаций из муниципалитетов юга Тюменской области.

Следующие встречи в рамках праймериз "Единой России" по выборам губернатора Тюменской области состоятся 27 июня в Ханты-Мансийске и 28 июня в Новом Уренгое. 18 июля в Тюмени пройдет конференция регионального отделения партии, где тайным голосованием выберут одного кандидата. Итоговое решение будет направлено на согласование в президиум генсовета партии.

Евгений Бабенко