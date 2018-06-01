Деревья vs инфраструктура, Или в Тюмени обсудили вопросы озеленения

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Вопросы и проблемы озеленения города обсудили активные граждане и сотрудники администрации на заседании Общественной палаты Тюмени. В одном зале собрались руководители и члены общественных организаций, экологи, директора питомников и лесхозов, представители вузов и ландшафтные дизайнеры.

Как отметила председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская, эта встреча стала первой ласточкой в большом деле, которое начинают неравнодушные тюменцы – в выработке стратегии озеленения города и в формировании его как масштабного, а не эпизодического процесса.

Сейчас в областном центре на каждого жителя в среднем приходится по 21,2 кв. метров зеленых насаждений, что выше норматива, закрепленного в документах, более чем на 5 кв. метров. К 2025 году этот показатель должен вырасти до 28,7 кв. метров, и в дальнейшем не должен опускаться ниже 27,7 кв. метров на человека. Такие данные привел заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, вместе с тем отметив, что тема озеленения требует серьезного обсуждения и балансировки с учетом текущей ситуации и того, как она будет меняться в будущем.

Одним из предложений, прозвучавших на заседании, стала идея рассматривать Тюмень не как единое пространство, а как совокупность районов. Аспирант Института биологии ТюмГУ Николай Иванов уверен: это позволит понять, в каких районах недостаточно скверов и парков, и можно будет более грамотно распределять бюджет на работы по благоустройству.

По факту, в настоящее время каждое дерево в областном центре под контролем у городских властей. Зачастую обществом негативно воспринимается снос деревьев, но это вынужденная мера – старые и аварийные стволы деревьев могут при сильном ветре угрожать жизни людей и портить автомобили. Баланс между озеленением и улучшением инфраструктуры тоже необходимо учитывать, ведь, как показали социологические опросы, тюменцы довольны многополосными дорогами, транспортными развязками - другими словами, комфортной городской средой. Стоит отметить, что за вынужденным сносом деревьев обязательно следует компенсационная плата в бюджет, благодаря которой позже высаживают новые деревья. За последние три года "зеленая" Тюмень приросла более чем на 4,5 тыс. саженцев деревьев различных пород и более чем на 24 тыс. кустарников. В 2018 году только во время единичных посадок планируется посадить еще 3 тыс. 700 крупномерных саженцев.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Евгений Семеняко с сожалением отметил, что основную новостную повестку в экологических вопросах города сегодня формирует небольшая группа экологов, по его словам, назрела необходимость вовлечения в нее новых экспертов. Людям необходима альтернативная точка зрения, уверен Евгений Семеняко. Он посетовал на то, что нынешние лидеры мнений в экологической теме не различают городскую среду и лес, воспринимают это как единое пространство. Павел Перевалов поддержал это мнение.

"Без деятельного участия профессионального сообщества не обойтись. Важно, чтобы приоритетами в работе стали использование только проверенной и достоверной информации и отказ от всевозможных манипуляций общественным мнением в коммерческих или пиар-целях", - уверен замглавы администрации Тюмени.

С этим солидарны в областной ассоциации экологов - по словам ее председателя Максима Богопольского, приравнивать деревья, вырубаемые для общего блага горожан, к деревьям, которые самовольно спиливают в парках, некорректно. В качестве примера он назвал участок объездной дороги, который замкнет дорогу "Обход Тюмени". Появление такого объекта положительно скажется на экологии города - дальнобойщики, которые едут транзитом, не будут заезжать в город. Однако для его постройки необходимо пожертвовать частью зеленых насаждений.

"Конечно, нам всегда хочется, чтобы было больше парков и скверов, но Тюмень - достаточно зеленый город. Мы регулярно занимаем верхние строчки всероссийских экологических рейтингов. Администрация многое делает на этом поприще - сравните нынешнюю ситуацию с ситуацией 15-летней давности, это небо и земля. Мы готовы защищать каждое дерево, если их вырубают просто так, но если с этим связана общественная польза - это надо принять", - считает Максим Богопольский. Он уверен: ни один настоящий эколог не будет приравнивать лесные насаждения к городским и спекулировать общественным мнением, основываясь на общих цифрах.