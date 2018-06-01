Депутаты Госдумы выступили за отмену уголовной ответственности за репосты и лайки

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Отменить уголовную ответственность за репосты в социальных сетях предложили депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов. Документ опубликован в базе данных нижней палаты, сообщает РИА Новости.

Авторы в сопроводительных документах указывают, что целью законопроекта является установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности, и поэтому не относящихся к уголовным преступлениям: "Например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети Интернет".

По мнению депутатов, подобные изменения помогут "установить справедливую ответственность за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности <…>, например, репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети Интернет".

В соответствии с законопроектом, указанный состав правонарушения влечет за собой уголовную ответственность лишь в том случае, если "деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой". За подобные преступления предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до шести лет.

"Принятие закона позволит снизить излишнюю неоправданную нагрузку на уголовно-исполнительную систему Российской Федерации, экспертное и судейское сообщество России, а также повысить доверие общества к российскому правосудию и снизить социальную напряженность", — сказано в пояснительной записке.

В то же время в правительстве предложение депутатов раскритиковали. В официальном отзыве на законопроект говорится, что инициатива не содержит обоснования необходимости вносимых изменений и носит противоречивый характер.

"На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", — подчеркивается в заявлении кабмина.

В настоящее время статья 282 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, рациональности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо Интернета.

Напомним, тему лайков и репостов активно обсуждали на пленарном заседании "Нефорума-2018" в Тюмени. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов во время обсуждения привел в пример случаи наказания за репосты и лайки.

"Что такое юридически лайк и репост? Вот муж убил жену, а вы взяли и лайкнули эту новость – вы соучастник? Мы говорим об ответственности перед законом человека. И вот тут возникает другая граница. Этот вопрос требует юридической проработки. Перед законом возникла новая интернет-сфера. А наша правоохранительная система приравнивает вас к человеку с улицы. Вы может лайкнули что-то, а на заднем фоне оказалась свастика, и какой-нибудь веселый следователь вас оштрафует на 50 тысяч, в лучшем случае. Все эти вопросы требуют проработки блогерами и чиновниками. Но точно могу сказать, что лайк - не матерное слово, а репост – не экстремистские действия", - считает он.