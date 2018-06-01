Фестиваль садов AstraGarden пройдет в Тюмени

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Превратить Тюмень в сад намерены организаторы первого в городе фестиваля AstraGarden. Праздник садоводства пройдет с 15 по 22 июля, но уже сегодня у его участников кипит работа на территории "Ива-парка".

В рамках фестиваля неподалеку от города специалисты по ландшафтному дизайну создают 12 оригинальных зеленых садов. Для оформления участков используют деревья и кустарники, характерные для сибирской климатической зоны.

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Свое искусство и видение современного пространства покажут начинающие и уже состоявшиеся профессионалы, приедут также неоднократные победители международных конкурсов. Все восемь дней здесь будут проходить профессиональные, образовательные и культурные мероприятия. Лучшие работы тюменцы определят с помощью голосования на портале "Я решаю".

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Посетив фестиваль, тюменцы смогут погрузиться в атмосферу эстетики природы. Для гостей площадки организуют ежедневные лекции и семинары, где можно получить новые знания и навыки, расширить кругозор и просто приятно провести время. Особое внимание уделят юным гостям, для которых организаторы предусмотрели ряд игровых ландшафтных мастер-классов и конкурсов.

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

"Это событие важно для города еще и потому, что подходы к озеленению городского пространства сегодня шагнули далеко вперед, и чтобы Тюмень соответствовала определению "Лучший город Земли", мы должны успевать идти в ногу с этими тенденциями, - отметил руководитель управы Калининского округа Тюмени Владимир Кильтау. – Полученный на этом фестивале опыт изучат и он найдет применение на практике".

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников