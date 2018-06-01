В Тюмени готовят к изданию новую книгу проекта "Согретые Сибирью"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Продолжается сбор материала для третей книги из серии "Согретые Сибирью", посвященной детским домам и судьбе сирот, попавших в годы войны в эвакуацию в Тюменскую область. Об этом сообщил руководитель проекта Иван Кнапик на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Нам продолжают поступать письма, фотографии, рассказы о дальнейшей жизни воспитанников детских домов. Мы их собираем, делаем запросы в архивы. Материала накопилось, наверное, на половину книги. Будет ли она продолжать двухтомник "Согретые Сибирью" или иметь совершенно иную концепцию, станет ясно позже", - рассказал он.

Одну из глав нового издания посвятят семье уроженца Калмыкии Петра Санджиева, который в годы Великой Отечественной войны воспитывался в Знаменщиковском детском доме Сорокинского района и до конца жизни с теплотой и признательностью вспоминал о сибиряках.

На малую родину Петр Иванович с семьей вернулся в 1959 году, на пенсии мечтал побывать в Сибири. Не успел. Сейчас по местам, ставшим для отца родными, проедет его дочь Галина Шургчиева.

"Удивительно то, что несмотря на непростое время, ни одного плохого воспоминания о детстве мы от него не слышали, только слова искренней благодарности сибирякам. За это я хочу сказать спасибо вам, их потомкам. Вы делаете большое дело, создавая проект "Согретые Сибирью", - обратилась к Ивану Кнапику и другим участникам встречи Галина Шургчиева.

В Тюменскую область 11-летнего Петра эвакуировали в 1943 году вместе с младшим братом и больной бабушкой (мама детей умерла, отец воевал, погиб на фронте). Попав в одно из сел Голышмановского района и став беспризорником, он был кормильцем для родных - добывал и приносил им еду. Потом умер младший брат, и мальчик сам хоронил его. В 1944 году подростка определили в спецприемник в Ишиме, а оттуда в детский дом в д. Знаменщиково.

"Он попал туда истощенным, таких детей дополнительно кормили. Но съесть кусок хлеба с маслом и капелькой меда они не успевали - все отбирали старшие дети. Директор детского дома Петр Иванович Мешков, узнав об этом, как истинный педагог не говорил младшим не отдавать еду. Он просто присутствовал во время обедов и ждал, когда дети все съедят. Отец очень уважал этого человека и гордился тем, что носит то же имя и отчество. Когда он переехал в Калмыкию и вернул свое настоящее отчество - Петром Ивановичем его записали в Сибири, то имя - Петр - менять не стал в память о Петре Мешкове", - рассказала Галина Шургчиева.

После детского дома была учеба, юноша получил права и стал водителем, армия, женитьба, рождение детей. Несмотря на сложные бытовые условия, уезжать из Сибири, где были жилье, друзья и работа, он не планировал. Настояла жена.

"Собирая информацию об отце в этом году, я позвонила главе села Большого Сорокино, он меня внимательно выслушал и связал с Надеждой Андреевной Гугель. В течение суток она прислала мне материал о детском доме и фотографии. На одном из фото я узнала своего отца. В нашей семье это первая его детдомовская фотография", - рассказала Галина Шургчиева.

Память о жителях Сибири, в годы войны приютивших и воспитавших обездоленных детей, хранят тысячи российских семей. По данным авторов проекта "Согретые Сибирью", в Тюменской области было создано 97 детских домов, интернатов и ясельных групп, в которых нашли кров около 12 тыс. сирот.

Как отметил председатель Союза журналистов Тюменской области Владимир Кузнецов, двухтомник "Согретые Сибирью" стал настоящим бестселлером в Тюменской области, идею оценили и в других регионах, где создаются собственные летописи о жизни в годы Великой Отечественной войны.

Татьяна Ковалева