Роскачество: в тюменском хлебе мало жира и много сахара

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Продукция двух тюменских хлебокомбинатов вошла в список товаров с нарушениями по итогам всероссийского исследования качества хлеба. Проверку в течение года проводили специалисты Роскачества совместно с Минпромторгом России, сообщается на сайте Роскачества.

За год эксперты изучили 176 брендов хлеба из 62 регионов России. По результатам испытаний в 86% товаров соблюдаются все требованиям законодательства, остальные попали в список товар с нарушениями.

В нарезном батоне от "Тюменского хлебокомбината", специалисты назвали недостатком пониженное содержание жира. В то же время, среди достоинств – отсутствие консервантов, использование качественной муки, хороший мякиш и хорошие органолептические показатели.

Продукция хлебокомбината "Абсолют" также вошла в список товаров с нарушениями. В заключении говорится, что фактическое содержание жира в хлебе выше заявленного, в продукте много сахара. Кроме того, на этикетке не указана страна-изготовитель, а фактическая масса нетто хлеба отличается от заявленной. Среди достоинств хлеба марки "Абсолют" - отсутствие консервантов, использование муки высшего сорта, хороший мякиш и хорошие органолептические показатели.

В лучших аккредитованных лабораториях страны хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности. Исследование проходило по трем направлениям – на соответствие обязательным требованиям Технического регламента, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества.

Хлеб проверяли на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, устанавливали такие физико-химические параметры, как влажность, зольность, количество клейковины. Важным вектором исследования стало определение "натуральности" продукта.

В ходе полномасштабного исследования экспертам удалось опровергнуть ряд распространенных потребительских мифов. В частности, они не выявили ни одного случая микробиологических отклонений в хлебе, а также развеяли миф о повсеместной зараженности хлеба картофельной болезнью. Только 1,7% исследованных товаров имели отклонения по наличию картофельной палочки. Кроме того, ни в одном из проверенных нарезных батонов не обнаружены химические загрязнители окружающей среды: токсичные элементы, микотоксины, пестициды и тяжелые металлы.