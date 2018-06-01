  • 26 июня 201826.06.2018вторник
  • USD62,9497
    EUR73,3112
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-западный

Миллион цветов украсили парки и скверы Тюмени

Общество, 15:00 26 июня 2018

фото администрации Тюмени

Около миллиона цветов украсят парки и скверы Тюмени. Высадка цветов завершается, сообщает администрация города.

К празднованию 432-й годовщины Тюмени на территории города произведена посадка однолетней цветочной рассады. Эскизы оформления клумб были разработаны весной, сейчас специалисты "выкладывают" яркие цветочные панно, которые будут радовать тюменцев до конца осени.

Также на центральных улицах города установлены 129 многоярусных и более 1 тыс. 150 цветочных вазонов.

На территории Центрального округа площадь посадки цветов составляет 3,3 тыс. кв. метров. Это 262 тыс. штук. На территории Восточного округа – 2,4 тыс. кв. метров, 120 тыс. 950 штук; в Ленинском округе – 4,7 тыс.кв. метров, или 218 тыс. штук и на территории Калининского округа площадь посадки составляет 3,6 тыс. кв. метров - 175 тыс. штук.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# парки , скверы , Тюмень , цветы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 26.06.2018Ишимские выпускники попрощались со школой
15:00 26.06.2018Миллион цветов украсили парки и скверы Тюмени
14:49 26.06.2018Тюменцы выиграли грант форума "УТРО" на развитие семейного волонтерства
14:38 26.06.2018Депутаты Госдумы выступили за отмену уголовной ответственности за репосты и лайки