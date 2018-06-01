Миллион цветов украсили парки и скверы Тюмени

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

Около миллиона цветов украсят парки и скверы Тюмени. Высадка цветов завершается, сообщает администрация города.

К празднованию 432-й годовщины Тюмени на территории города произведена посадка однолетней цветочной рассады. Эскизы оформления клумб были разработаны весной, сейчас специалисты "выкладывают" яркие цветочные панно, которые будут радовать тюменцев до конца осени.

Также на центральных улицах города установлены 129 многоярусных и более 1 тыс. 150 цветочных вазонов.

На территории Центрального округа площадь посадки цветов составляет 3,3 тыс. кв. метров. Это 262 тыс. штук. На территории Восточного округа – 2,4 тыс. кв. метров, 120 тыс. 950 штук; в Ленинском округе – 4,7 тыс.кв. метров, или 218 тыс. штук и на территории Калининского округа площадь посадки составляет 3,6 тыс. кв. метров - 175 тыс. штук.