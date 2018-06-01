Ишимская молодежь отметит праздник с опозданием

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Ишиме определили дату проведения Дня молодежи, который перенесли с 23 июня из-за дождя. Паркур, граффити и парад колясок состоятся 30 июня.

Напомним, на стадионе "Центральный" 30 июня встретятся любители футбола и волейбола. Ишимские приверженцы паркура посоревнуются с представителями этого экстремального вида спорта из других городов. Более 50 человек намерены участвовать в фестивале паркура, 30 из них – ишимцы.

Новое в праздничной программе Дня молодежи в Ишиме – фестиваль граффити. Целую аллею в Фестивальном парке города займут щиты для рисования, на которых любой желающий сможет попробовать себя в роли художника-граффити. Мастер-классы на аллее проведут опытные мастера граффити из Тюмени.

"В программе празднования Дня молодежи в Ишиме учтены интересы ишимцев всех возрастов. Праздник мыльных пузырей порадует самых маленьких горожан и дошкольников. Молодые родители могут проявить свои дизайнерские способности и стать участниками городского парада колясок", - рассказала директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева.

В 2018 году привлечь внимание ишимской молодежи планирует "Школа научных компетенций" от Ишимского педагогического института им. Петра Ершова (филиал ТГУ). Научные проекты, опыты и исследования будут представлены на всеобщее обозрение в Фестивальном парке.

Большой концерт "Будущее за нами" завершит праздничную программу.

Инна Кондрашкина