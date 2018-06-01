Лесной дозор будет следить за пожарной обстановкой в Салехарде

фото rosleshoz.ru фото rosleshoz.ru

Три точки инновационной системы автоматизированного обнаружения лесных пожаров заработали в Салехарде. Система впервые была опробована в 2017 году и зарекомендовала себя как надежный инструмент, сообщает "Ростелеком".

Система мониторинга способна автоматически обнаружить пожар на ранней стадии, определить его координаты и площадь, а также автоматически оповестить ответственные службы и указать ближайшие к очагу силы и средства пожаротушения.

Автоматизированный комплекс объединяет в себе точки видеомониторинга, систему оптической локации дыма, серверную платформу, специальное программное обеспечение, геоинформационную систему, средства обеспечения безопасности и каналы передачи данных.

"Все мы помним события лета 2017 года, когда обстановка была довольно сложной, - отметил глава администрации Салехарда Иван Кононенко. - Важно, чтобы к наступлению лета мы имели возможность отследить очаги возникновения пожара на ранней стадии и предпринять меры для его предотвращения или локализации".

Подобная вышка установлена и в поселке Пельвож, который в 2013 году поселок отбивали от напора огненной стихии. К тушению лесного пожара, вплотную подобравшегося к населенному пункту, привлекали авиацию. Теперь Пельвож окопали минерализованной полосой, обустроили два пожарных водоема и построили вертолетную площадку на случай эвакуации жителей. Также в 2017 году на противопожарную охрану Пельвожа поставили высокие технологии – первую на Ямале автоматическую систему видеонаблюдения за природными пожарами.

"В отличие, к примеру, от авиа и космического мониторинга, система "Лесной Дозор", которую мы устанавливаем на Ямале, позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени в режиме 24 в часа сутки семь дней в неделю, - пояснил директор по развитию Ямало-Ненецкого филиала ПАО "Ростелеком" Виктор Сысов. - К тому же она существенно дешевле авиации и оперативнее спутникового мониторинга".